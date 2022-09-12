Экс-футболист Атлетико Мадрид и Барселоны завершил карьеру

Бывший игрок Атлетико Мадрид и Барселоны Арда Туран принял решение о завершении карьеры.

Футболист объвил об этом лаконичным постом в своем Instagram.

"Это было тяжело, но красиво", - написал турецкий хавбек.

За свою карьеру Туран помимо Атлетико и Барселоны поиграл за сборную Турции, Истанбул Башакшехир, Маньяспор и Галатасарай.

С момента своего дебюта в профессиональном футболе полузащитник провел 627 матчей, забив 106 голов и отдав 152 ассиста.

Туран является двухкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги Европы, трехкратным обладателем Кубка Испании, бронзовым призером ЧЕ-2008.