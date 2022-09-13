Cпортинг неожиданно вырвал победу над Тоттенхэмом

В рамках второго тура группового этапа Спортинг сыграл на своем поле с Тоттенхэмом.

Лиссабонцы в последние минуты вырвали победу у фаворита противостояния. Матч завершился со счетом 2:0

После двух сыгранных матчей португальский клуб возглавляет турнирную таблицу с шестью очками в активе.

У коллектива Антонио Конте 3 пункта в активе и вторая строчка.

Спортинг 2-0 Тоттенхэм.

Голы: Паулинью, 90, Артур Гомес, 90+3.

Спортинг Л: Адан – Порро, Коатес, Матеус Рейс, Инасиу – Нуну Сантуш, Угарте, Морита (Александропулос, 71) – Педру Гонсалвеш, Эдвардс (Гомеш, 90+2), Тринкау (Паулинью, 76).

Тоттенхем: Льорис – Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич – Хейбьерг, Бентанкур – Сон Хин Мин (Кулусевски, 72), Кейн, Ришарлисон.