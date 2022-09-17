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Ребров передал ВСУ автомобиль

Тренер продолжает помогать украинской армии во время войны.
Сегодня, 13:32
Сергей Ребров / alainclub.ae
Сергей Ребров / alainclub.ae
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Украинский тренер Аль-Айна Сергей Ребров передал на нужды Вооруженных сил Украины автомобиль.

Об этом в своем Instagram сообщил известный украинский теннисист Сергей Стаховский.

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"Когда твой близкий друг постоянно звонит и спрашивает, нужно ли что-нибудь для украинских защитников. И предоставляет это", - написал Стаховский.

На машину также нанесены инициалы Сергея Реброва и его бывший игровой номер - 11.

Ранее Сергей Ребров поделился мнением о россиянах, развязавших войну против Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Сергей Ребров Сергей Стаховский ВСУ Аль-Айн
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