Ребров передал пятый автомобиль украинским военным

Главный тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров продолжает помогать украинским военным, которые противостоят российским оккупантам.

Как сообщил известный теннисист Сергей Стаховский, специалист передал уже пятый автомобиль на нужды украинских защитников.

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"Когда у тебя есть друзья, которые разделяют общее желание помочь храбрым людям Украины сделать нашу страну свободной от орков. Автомобиль №5 доставлен в Добровольческое подразделение "Хартия" батальон территориальной обороны.

Желаю моему близкому другу Сергей Реброву очень успешного сезона в Аль-Айне, чтобы мы могли продолжать нашу миссию", - написал Стаховский в Facebook.

Ранее Сергей Ребров поделился мнением о россиянах, развязавших войну против Украины.