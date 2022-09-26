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Ребров передал пятый автомобиль украинским военным

Тренер продолжает поддерживать украинских защитников, борющихся с российскими захватчиками.
Сегодня, 13:52
Сергей Ребров / alainclub.ae
Сергей Ребров / alainclub.ae
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Главный тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров продолжает помогать украинским военным, которые противостоят российским оккупантам.

Как сообщил известный теннисист Сергей Стаховский, специалист передал уже пятый автомобиль на нужды украинских защитников.

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"Когда у тебя есть друзья, которые разделяют общее желание помочь храбрым людям Украины сделать нашу страну свободной от орков. Автомобиль №5 доставлен в Добровольческое подразделение "Хартия" батальон территориальной обороны.

Желаю моему близкому другу Сергей Реброву очень успешного сезона в Аль-Айне, чтобы мы могли продолжать нашу миссию", - написал Стаховский в Facebook.

Ранее Сергей Ребров поделился мнением о россиянах, развязавших войну против Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Сергей Ребров Сергей Стаховский Аль-Айн
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