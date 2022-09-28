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Палкин: Проводить ЧМ-2018 в России было ошибкой

Гендиректор Шахтера считает, что различные организации недостаточно жестко отреагировали на аннексию Крыма.
Сегодня, 11:20
Сергей Палкин
Сергей Палкин
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Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мыслями о решении ФИФА провести ЧМ 2018 года в России.

По словам функционера, это было ошибкой, ведь спортивные и политические организации должны были жестче отреагировать на аннексию Крыма в 2014.

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"Все должны были обратить внимание на происходящее и все молчали. Вы видите, что произошло дальше, и становится понятно, что 2018 год был большой ошибкой. Путин делал все это в Крыму и ожидал реакции европейских организаций, но большой реакции не последовало.

Это одна из причин случившегося 24 февраля, когда произошло вторжение в Украину. Это связанные истории. Если бы в 2014 году была сильная реакция со стороны всего Европейского Союза, таких организаций как ФИФА со всего мира, возможно, эта война никогда бы не произошла

Но я говорю вам на 100 процентов, когда ФИФА разрешила России провести чемпионат мира в 2018 году, Путин поверил и решил, что его действия нормальны, что он может предпринимать дальнейшие шаги", - заявил Палкин

Напомним, ранее Палкин раскритиковал ФИФА за решение по легионерам из чемпионата Украины.

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