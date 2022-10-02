"Нет у нас проблем, кроме этого старого черта": Футболистка сборной России прокомментировала выступление Путина
Накануне главный военный преступник 21 века Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ в связи с проведением псевдо-референдумов на оккупированных территориях Украины.
Футболистка Эспаньола и сборной России Надежда Карпова высказалась о случившемся.
По словам Карповой, Путин - единственная проблема россиян.
"Вы че до сих пор без кринжа смотрите на эту дичь? хахахаха.
УРА пацаны, если не хотите удобрять землю, не ходите в военкоматы плиз, это не просто "призовут-пойду"!
Вас отправят на преступление! В Украине живут такие же люди как мы - и вы поедете их убивать?
НЕТ у нас никаких проблем, кроме этого старого черта! За***л", - написала Карпова в своей Instagram Stories.
Ранее Карпова жестко осудила войну в Украине и прошлась по пропагандистким российским ресурсам