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Футбол

Защитник МЮ попросил клуб предоставить ему недельный отпуск в Португалии

Харри Магуайр устал подвергаться критике фанатов.
Сегодня, 09:54
Харри Магуайр
Харри Магуайр
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Центрбэк МЮ и сборной Англии Харри Магуайр уже длительное время находится под фанатским прицелом из-за плохой игры.

В этом сезоне футболист с приходом Эрика тен Хага и вовсе потерял место в старте "красных дьяволов"

Читай также: Каррагер: Для Магуайра этот сезон должен стать последним в МЮ

В связи с этим, англичанин решил пойти на крайние меры и по информации местных СМИ, попросил у клуба недельный отдых.

Магуайр, в случае одобрения запроса, отправится в Португалию для того, чтобы собраться с мыслями и "почистить свою голову".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол мю
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