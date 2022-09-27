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Каррагер: Для Магуайра этот сезон должен стать последним в МЮ

Легенда мерсисайдцев раскритиковал соотечественника.
Вчера, 22:15
Джейми Каррагер / Getty Images
Джейми Каррагер / Getty Images
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Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер высказался об игре центрбека Манчестер Юнайтед Харри Магуайра.

"Вопрос в том, есть ли в нем былая ярость? Слишком часто создается впечатление, что на его плечах лежит вся тяжесть мира, что он скорее испуганный кролик, нежели тот авторитетный центральный защитник, каким был прежде.

Думаю, на клубном уровне исправлять ситуацию слишком поздно. Этот сезон должен стать для него последним на Олд Траффорд, а затем ему следует начать все сначала.

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Но теперь это и проблема сборной Англии. Я смотрел последние два матча, и мне было жаль Магуайра. И это не лучший образ для спортсмена. Сочувствие не вернет его на тот уровень, на котором он был два года назад", – заявил Каррагер в интервью The Telegraph.

В текущем сезоне на счету Магуайра 3 матча в рамках АПЛ.

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