Магуайр: СМИ критикуют меня, потому что им нравятся клики и все такое

Центральный защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр высказался о критике в свой адрес.

"Не знаю, что говорят о моей форме, я этого не читаю. Я провел три хороших матча за сборную Англии и хорошую предсезонку летом, я чувствовал себя очень хорошо.

Главный тренер решил перевести меня в запас, и с тех пор команда побеждает. Я усердно работаю на тренировках, чтобы убедиться, что буду готов, когда получу возможность играть. Это все, что я могу сделать, чтобы попытаться помочь команде.

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Я не сосредотачиваюсь на ком-либо другом и на том, что говорят люди. Я думаю, что если обо мне напишут статью, это станет громкой новостью, потому что я капитан Манчестер Юнайтед. Вот почему они это делают – им нравятся клики и все такое.

Но я поехал на Евро-2020 после того, как пропустил два месяца из-за травмы, не сыграл там всего в одном матче и попал в сборную турнира.

Что касается заржавелости и тому подобных вещей, я уверен, что этого не произойдет", – сказал Магуайр в интервью Talksport.