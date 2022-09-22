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Кьеллини выступил в защиту Магуайра после многочисленной критики в адрес англичанина

Итальянец поддержал коллегу по цеху.
Сегодня, 14:20
Джорджо Кьеллини / Getty Images
Джорджо Кьеллини / Getty Images
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Защитник Лос-Анджелеса Джорджо Кьеллини прокомментировал ситуацию с центрбеком Манчестер Юнайтед Харри Магуайром.

"Мне жаль Магуайра, ведь это хороший игрок. От него слишком многого требуют. Просто из-за того, что Ман Юнайтед заплатил за него 80 млн фунтов, он должен быть лучшим защитником мира в каждой игре? Это неправильно. Трансферная стоимость зависит от многих факторов, на которые невозможно повлиять. Эта цена – не вина игрока.

Магуайр и Стоунз – хорошая пара защитников. Окей, может быть, Магуайр – это не Рио Фердинанд, но он достаточно хорош.

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Эта ситуция со свистом в адрес Магуайра на матчах сборной не идет не пользу сборной Англии. Если вы хотите выиграть чемпионат мира, то не должны иметь проблем с ключевыми игроками. А Магуайр – это точно один из ключевых игроков команды", – сказал Кьеллини в интервью The Times.

Напомним, 5 августа 2019 года Магуайр перешел в Манчестер Юнайтед за 80 млн фунтов, подписав с клубом шестилетний контракт.

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Кьеллини выступил в защиту Магуайра после многочисленной критики в адрес англичанина
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