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Оуэн призвал Магуайра временно покинуть Манчестер Юнайтед

Англичанин назвал лучший расклад для центрбека манкунианцев.
Сегодня, 13:26
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images
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Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн высказался о будущем защитника клуба Харри Магуайра.

"Ему предстоит принять по-настоящему важное решение. Через несколько месяцев у него ЧМ-2022, Харри – важная часть состава сборной Англии.

Он будет рассуждать так: "Я хочу вернуться в стартовый состав Ман Юнайтед. Но и мое место в составе сборной может быть под вопросом".

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Ситуация интересная. Он капитан команды и может думать о том, чтобы отправиться куда-нибудь в аренду.

Но я не могу представить, чтобы МЮ отпустил его в аренду, тем более учитывая то, что он капитан. Мне кажется, он останется и должен будет просто пережить это все", – сказал Оуэн в интервью Manchester Evening News.

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