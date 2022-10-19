Руководство ПСЖ считает, что Мбаппе предал клуб

Между руководством французского ПСЖ и местным нападающим Килианом Мбаппе возникает серьезный конфликт.

По сообщениям AS, боссы парижан после игры с Марселем попросили француза опровергнуть слухи об уходе.

Источник отмечает, что руководство гранда устало от поведения форварда. Считается, что он предал команду.

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Катарские функционеры думают, что Мбаппе не может диктовать им какие-либо условия.

Сейчас ПСЖ не рассматривает продажу футболиста в зимнее трансферное окно.