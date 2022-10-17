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Мбаппе отреагировал на слухи о своем желании покинуть ПСЖ

Нападающий ответил на сообщения о намерении расторгнуть контракт в январе.
Сегодня, 14:30
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images
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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе опроверг слухи о якобы своем желании покинуть команду во время зимнего трансферного окна.

По словам французского форварда, подобные предположения являются абсолютно неправдивыми.

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"Я очень счастлив. Никогда не просил о своем трансфере в январе. Я был шокирован, как и все. Должен просто сказать, что это абсолютная неправда. И я очень счастлив", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий якобы рассматривает возможность разрыва контракта с ПСЖ в январе.

В текущем сезоне Мбаппе провел в составе парижской команды во всех турнирах 14 матчей, отличившись 12 голами и одной результативной передачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе
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