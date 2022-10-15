Мбаппе может разорвать контракт с ПСЖ

Француз рассматривает все способы ухода из клуба.

Французский форвард Килиан Мбаппе может стать свободным агентом уже зимой.

Издание Lequipe cообщает, что футболист рассматривает возможность разрыва контракта с ПСЖ. Источник отмечает, что данная процедура обойдется нападающему в "серьезную сумму".

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Основанием для разрыва соглашения может стать серьезный просчет со стороны парижан. Например, доказательства того, что владельцы пользовались услугами фейковых аккаунтов для критики игрока.

В текущем сезоне 23-летний футболист сборной Франции провел в футболке местного гранда двенадцать матчей во всех турнирах, отметившись двенадцатью голами и двумя результативными передачами.