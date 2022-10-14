Легендарный футболист Реала выступил против подписания Мбаппе

Бывший игрок Реала Фернандо Морьентес заявил, что не видит необходимости в подписании форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Если Мбаппе окажется поблизости с Реалом, то для него это будет ненормально после всего того, что произошло летом.

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На текущий момент Реал сделал домашнее задание, чтобы иметь в распоряжении конкурентоспособную команду. И им не нужно его подписывать", – сказал Морьентес в интервью Marca.

В текущем сезоне на счету француза 8 голов в 9 матчах Лиги 1.