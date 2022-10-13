Реал не собирается подписывать Мбаппе

Француза не хотят видеть в стане "сливочных".

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдет в Реал. Об этом сообщает издание El Chiringuito

Француз не входит в планы мадридского клуба. В стане "сливочных" не считают целесообразным подписывать игрока, который "предал" их в летнее трансферное окно, подписав новый контракт с парижанами.

В свою очередь Мбаппе изъявляет желание покинуть ПСЖ, так как клуб не выполнил все условия, которые обязывался исполнить.

В текущем сезоне на счету форварда 8 голов в 9 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ установил ценник на Мбаппе.