Реал не собирается подписывать Мбаппе
Француза не хотят видеть в стане "сливочных".
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдет в Реал. Об этом сообщает издание El Chiringuito
Француз не входит в планы мадридского клуба. В стане "сливочных" не считают целесообразным подписывать игрока, который "предал" их в летнее трансферное окно, подписав новый контракт с парижанами.
В свою очередь Мбаппе изъявляет желание покинуть ПСЖ, так как клуб не выполнил все условия, которые обязывался исполнить.
В текущем сезоне на счету форварда 8 голов в 9 матчах Лиги 1.
Ранее сообщалось, что ПСЖ установил ценник на Мбаппе.