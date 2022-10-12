ПСЖ установил ценник на Мбаппе

В случае продажи француз станет самым дорогим игроком в истории.

ПСЖ не намерен продавать в другую команду французского форварда Килиана Мбаппе.

По информации The Telegraph, если парижанам все же придется на это, то игрок станет самым дорогим в истории

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Нападающий сборной Франции обойдется любому желающему клубу в 300-350 миллионов евро.

Представители ПСЖ считают, что Мбаппе просто пытается давить на клуб и должен продолжать помогать проекту команды.