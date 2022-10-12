ПСЖ нашел потенциальную замену Мбаппе

Француза в клубе может сменить Рафаэл Леау.

Французский ПСЖ готов взбудоражить трансферный рынок очередной громкой сделкой.

Как сообщает TuttoSport, парижане приобретут вингера Милана Рафаэла Леау, если из клуба уйдет Килиан Мбаппе.

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Потенциальная сумма сделки составит 150 милилонов в европейской валюте. Заявляется, что это сумма отступных в контракте португальца.

В нынешнем сезоне португалец провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и семью результативными передачами.