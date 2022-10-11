Мбаппе поссорился с руководством ПСЖ

Авторитетный испанский журналист Марио Кортегана разразился информационной бомбой о судьбе Килиана Мбаппе.

По сообщениям Кортеганы, французский нападающий хочет покинуть ПСЖ и перейти в мадридский Реал.

Футболист недоволен отношением к своей персоне со стороны руководства клуба и не намерен более выступать за парижан.

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Журналист отмечает, что французский гранд готов продать игрока уже в январе куда угодно, кроме Реала. На Мбаппе претендует Ливерпуль.

Также сообщается, что форвард в ближайшее время со своими представителями посетит Мадрид, однако цель визита не разглашается.