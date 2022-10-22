Хавбек сборной Португалии прокомментировал слухи о переходе в Барселону

Рубен Невеш отметил, что все футболисты хотят играть за каталонцев.

Полузащитник сборной Португалии и Вулверхэмптона Рубен Невеш высказался о слухах, отправляющих его в Барселону.

По словам футболиста, каждый игрок однажды мечтает надеть на себя футболку "сине-гранатовых" и он в этом плане не исключение.

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"Если вы спросите в целом, то все игроки хотят играть за Барселону. Это один из самых лучших клубов в мире. Для меня большая честь быть связана с этой командой.

Кто бы ни хотел играть за Барселону? Это нормально", – заявил хавбек.

В текущем сезоне Невеш отыграл 11 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами.

Барселона располагается на втором месте в Ла Лиге, набрав 25 очков в 10 турах.