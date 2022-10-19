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Форвард Барселоны зимой может покинуть клуб

Мемфис Депай не входит в планы каталонского клуба.
Сегодня, 16:06
Мемфис Депай
Мемфис Депай
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Нидерландский нападающий каталонской Барселоны Мемфис Депай вскоре может сменить клубную прописку.

Футболист был близок к уходу из стана каталонцев еще этим летом, но тогда его трансфер сорвался.

Теперь у Депая есть выбор между уходом из клуба зимой или по окончанию сезона в качестве свободного агента.

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По информации издания Sport, в приобретении нидерландца в зимнее трансферное окно заинтересован Галатасарай.

Источник отмечает, что форвард примет решение о своем будущем уже после Чемпионата мира 2022 в Катаре.

В текущем сезоне Депай провел всего лишь три матча во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

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