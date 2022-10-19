Барселона намерена обменяться игроками с Интером

При этом каталонцам придется доплатить 30 млн евро.

Каталонская Барселона намерена провести сделку по обмену футболистами с миланским Интером.

Сообщается, что "сине-гранатовые" хотят отдать Франка Кессье и заполучить Николо Бареллу.

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Также каталонцам потребуется доплатить 30 миллионов евро сверху за итальянского хавбека.

Примечательно, что Кессье лишь этим летом перебрался в стан Барселоны из Милана на правах свободного агента.