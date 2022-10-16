Хави: Меня беспокоит, что Барселона сыграла с Реалом не на своем уровне

Главный тренер Барселоны Хави высказался о поражении от Реала (1:3) в Ла Лиге.

"Меня беспокоит то, что мы сыграли не на своем уровне. И таких голов, как первый, мы пропускать не должны. Нужно фолить в подобных ситуациях.

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Я расстроен и разочарован. Мы должны стать более зрелыми, сейчас мы не делаем того, что должны делать", – заявил Хави на послематчевой пресс-конференции.

После 9 туров Реал идет на первом месте с 25 очками, а Барселона занимает вторую строчку, набрав 22 балла.