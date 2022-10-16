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Реал - Барселона: видео голов матча 16.10.22

Вашему вниманию забитые мячи и обзор поединка чемпионата Испании.
Сегодня, 20:22
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images
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В воскресенье, 16 октября, в рамках 9 тура Ла Лиги Реал Мадрид принимал Барселону.

Хозяевам поля удалось забить уже в начале встречи, а под конец первого тайма увеличить свой перевес до двух мячей. 

Первый гол забил Карим Бензема, который был первым на добивании после удара Винисиуса. Стоит отметить передачу Тони Крооса в падении.

Второй раз Реал отметился благодаря Федерико Вальверде, который мощно пробил в угол с дальней дистанции.

Барселона все же забила свой гол. Ферран запер прострел от Ансу Фати с левого фланга. И до гола, и несколько минут после него каталонцы бежали в атаку, но действительно опасных моментов почти не было.

Поставил точку в матче гол с пенальти Родриго под занавес встречи.

Вашему вниманию видеообзор матча Реал Мадрид - Барселона:

Реал – Барселона 3:1
Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 – Ферран, 87

Реал: Лунин — Карвахаль (Рюдигер, 87), Милитан, Алаба, Менди — Модрич (Камавинга, 78), Чуамэни, Кроос — Вальверде, Бензема (Асенсио, 87), Винисиус (Родриго, 85).

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде (Альба, 60) — де Йонг, Бускетс (Гави, 60), Педри — Рафинья (Ферран, 60), Левандовски, Дембеле (Фати, 73).

Предупреждения: Винисиус, Модрич – Гави

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид
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