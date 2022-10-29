Украинский хоккеист стал одноклубником легендарного футбольного вратаря

Александр Мальцев играет в одной команде с Петром Чехом.

Украинский хоккеист Александр Мальцев стал игроком английской команды Челмсфорд Чифтейнз.

По словам украинца, в этой команде выступает экс-голкипер лондонских Челси и Арсенала Петр Чех.

В составе новой команды Мальцев успел провести 3 матча и забросить 1 шайбу клубу Милтон Кейн Тандер.

В этом поединке он также был признан лучшим игроком матча. Призом за это звание стал ящик пива в подарок.

Источник: ФХУ