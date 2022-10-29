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Тунис могут отстранить от Чемпионата мира-2022

Руководство страны пыталось вмешаться в футбольные дела.
Сегодня, 10:22
Cборная Туниса
Cборная Туниса
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Национальная сборная Туниса может не поехать на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Как соощает BBC, местный министр спорта Камель Дегиш намекнул на роспуск федерации футбола.

Представители федерации восприняли заявление как угрозу и преследование. ФИФА считает, что Дегиш пыытается вмешаться в дела федерации и требует разъяснения.

Организация напомнила, что на решение которые принимаются ассоциацией запрещено влиять третьим лицам. Если вмешательство Министра удастся доказать Тунис исключат из ФИФА.

Данное решение предполагает то, что национальная команда не сможет принимать участие ни в континентальных соревнованиях, ни в мировом первенстве.

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