Анчелотти: Мы расстроены и разочаровны тем, что потеряли первое место в таблице

Итальянский специалист высказался о поражении в матче с Райо Вальекано

Наставник мадридского Реала поделился мыслями о матче 13 тура Ла Лиги с Райо Вальекано.

В прошедшем поединке его подопечные уступили своим оппонентам со счетом 3:2.

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"Мы расстроены и разочарованы. И точка. В первой части сезона мы выступали очень хорошо – лучше, чем когда-либо. Этот матч мы уже обсудили. Команда меня не разочаровала. Я сказал игрокам то же, что сейчас скажу вам: мы проиграли, потому что нам не хватило давления. В таких играх на одном мастерстве не уехать – нужна и интенсивность.

Ла Лига – очень длинный турнир. Мы разочарованы, что потеряли первое место", - приводит слова Анчелотти Marca.

На данный момент коллектив итальянца занимает второе место, уступая Барселоне два пункта.