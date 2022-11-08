Защитник Реала объяснил причины поражения в матче с Райо Вальекано

Лукас Васкес признал, что соперник "сливочных" был слишком хорош.

В матче 13 тура Ла Лиги Реал отправился в гости к Райо Вальекано.

Мадридцы в упорной борьбе уступили впервые в сезоне со счетом 3:2.

Защитник испанского гранда Лукас Васкес высказался об итогах прошедшего поединка.

"Это была сложная игра, они очень быстро вышли вперед на табло, мы переломили ситуацию, но преимущество продержалось пять минут. Это был психологический удар перед перерывом, а во втором тайме пенальти вывел их вперед. У нас была пара моментов, но нам было трудно сравнять счет.

Нам было трудно найти свой футбол, тот, в который мы всегда играли, с более длинными комбинациями и более четкими завершающими моментами. Райо был очень хорош", - заявил испанец.

Напомним, по итогам прошедших матчей Реал Мадрид занимает второе место в Ла Лиге, набрав 32 пункта и отставая на 2 очка от каталонской Барселоны.