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Марсель с Малиновским переиграл Лорьян

Провансальцы легко справились с соперником.
Вчера, 22:07
Руслан Малиновский / OM.fr
Руслан Малиновский / OM.fr

В рамках 19 тура чемпионата Франции Марсель встретился с Лорьяном.

Коллектив Игора Тудора с легкостью справился со своим соперником. Матч завершился со счетом 3:1.

Гости открыли счет благодаря голу Моффи, но менее чем через 10 минут Колашинац сравнял счет.

Во втором тайме Жордан Верету и Алексис Санчес своими голами обеспечили провансальцам победу.

Украинец Руслан Малиновский провел большую часть матча. На 66 минуте вместо него вышел Димитри Пайе.

Статистика матча чемпионата Франции Марсель - Лорьян

Марсель - Лорьян 3:1

Голы: Колашинац, 39, Верету, 53, Санчес, 59 - Моффи, 28.

Удары: 15 - 11
Удары в створ: 8 - 3
Фолы: 14 - 12
Атаки: 164 - 52.


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