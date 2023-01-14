Марсель с Малиновским переиграл Лорьян

В рамках 19 тура чемпионата Франции Марсель встретился с Лорьяном.

Коллектив Игора Тудора с легкостью справился со своим соперником. Матч завершился со счетом 3:1.

Гости открыли счет благодаря голу Моффи, но менее чем через 10 минут Колашинац сравнял счет.

Во втором тайме Жордан Верету и Алексис Санчес своими голами обеспечили провансальцам победу.

Украинец Руслан Малиновский провел большую часть матча. На 66 минуте вместо него вышел Димитри Пайе.

Статистика матча чемпионата Франции Марсель - Лорьян

Марсель - Лорьян 3:1

Голы: Колашинац, 39, Верету, 53, Санчес, 59 - Моффи, 28.

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 8 - 3

Фолы: 14 - 12

Атаки: 164 - 52.