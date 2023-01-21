Миколенко - в старте на матч против Вест Хэма
Украинец традиционно выходит с первых минут.
Сегодня, 16:16
В рамках 21 тура АПЛ Эвертон сыграет с Вест Хэмом.
Наставники команд определились с составами. В основе Эвертона появится Виталий Миколенко.
В текущем сезоне защитник провел 19 матчей в чемпионате Англии. На его счету нет результативных действий.
Матч Эвертон - Вест Хэм начнется в 17:00 по киевскому времени.
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
Последние новости
Киберспорт17:41
Киберспорт17:36
Футбол17:04
Биатлон16:49
Европа16:31
Футбол16:16
Европа15:48
Формула 115:44