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Миколенко - в старте на матч против Вест Хэма

Украинец традиционно выходит с первых минут.
Сегодня, 16:16
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко

В рамках 21 тура АПЛ Эвертон сыграет с Вест Хэмом.

Наставники команд определились с составами. В основе Эвертона появится Виталий Миколенко.

В текущем сезоне защитник провел 19 матчей в чемпионате Англии. На его счету нет результативных действий.

Матч Эвертон - Вест Хэм начнется в 17:00 по киевскому времени.


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