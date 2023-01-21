Миколенко - в старте на матч против Вест Хэма

В рамках 21 тура АПЛ Эвертон сыграет с Вест Хэмом.

Наставники команд определились с составами. В основе Эвертона появится Виталий Миколенко.

В текущем сезоне защитник провел 19 матчей в чемпионате Англии. На его счету нет результативных действий.

Матч Эвертон - Вест Хэм начнется в 17:00 по киевскому времени.