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РБ Лейпциг - Штутгарт: обзор и результат матча чемпионата Германии 27.01.2023

"Быки" поднялись на второе место в Бундеслиге.
Вчера, 23:29
Доминик Собослаи
Доминик Собослаи

В рамках 18 тура чемпионата Германии РБ Лейпциг встретился с Штутгартом.

Коллектив Марко Розе, набравший ход в последних матчах продолжил демонстрировать хорошую игру.

Еще в первом тайме венгерский хавбек Доминик Собослай вывел свою команду вперед. Счет был открыт на 25 минуте.

После перерыва все тот же игрок упрочил преимущество быков. Впрочем, немногим позже у соперника хозяев появился шанс перевернуть игру.

На 68 минуте в ворота Яниса Бласвиха назначили пенальти, с которым он не справился. На большее коллектив Бруну Лаббадии не хватило.

После 18 туров РБ Лейпциг отстает от Баварии на один пункт, имея в активе 35 пунктов и на одну игру больше. Штутгарт набрал 16 очков и делит с Бохумом 16 строчку.

Статистика матча чемпионата Германии РБ Лейпциг - Штутгарт

РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1

Голы: Собослай, 25, 48 - Фюрих, 68

Удары: 8 - 10
Удары в створ ворот: 3 - 3
Фолы: 8 - 6
Атаки: 124 - 106


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