РБ Лейпциг - Штутгарт: обзор и результат матча чемпионата Германии 27.01.2023
В рамках 18 тура чемпионата Германии РБ Лейпциг встретился с Штутгартом.
Коллектив Марко Розе, набравший ход в последних матчах продолжил демонстрировать хорошую игру.
Еще в первом тайме венгерский хавбек Доминик Собослай вывел свою команду вперед. Счет был открыт на 25 минуте.
После перерыва все тот же игрок упрочил преимущество быков. Впрочем, немногим позже у соперника хозяев появился шанс перевернуть игру.
На 68 минуте в ворота Яниса Бласвиха назначили пенальти, с которым он не справился. На большее коллектив Бруну Лаббадии не хватило.
После 18 туров РБ Лейпциг отстает от Баварии на один пункт, имея в активе 35 пунктов и на одну игру больше. Штутгарт набрал 16 очков и делит с Бохумом 16 строчку.
Статистика матча чемпионата Германии РБ Лейпциг - Штутгарт
РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1
Голы: Собослай, 25, 48 - Фюрих, 68
Удары: 8 - 10
Удары в створ ворот: 3 - 3
Фолы: 8 - 6
Атаки: 124 - 106