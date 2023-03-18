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Папу Гомес обращался к ведьме, чтобы попасть в заявку сборной Аргентины

Современные футболисты все такие же суеверные.
Сегодня, 16:52
Алехандро Гомес / Getty Images
Алехандро Гомес / Getty Images

Хавбек Севильи и сборной Аргентины Алехандро Гомес обращался к помощи черной магии, чтобы попасть в заявку на ЧМ-2022, пишет BolaVip.

Сообщается, что игрок заплатил немалую сумму ведьме, чтобы та при помощи магии замедлила восстановление после травмы Джовани Ло Чельсо.

Гомес был уверен, что если хавбек Вильярреала не выздоровеет, то именно Алехандро вызовут в сборную. И на ЧМ-2022 он все-таки попал, даже сыграл два матча.

Однако затем в команде узнали о его связах с ведьмой и исключили из состава. Сам же аргентинец тогда в социальных сетях сказал, что получил травму и потому исключен из состава.

Напомним, что ранее Родриго Де Пауль призвал Лео Месси перейти в Атлетико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алехандро Гомес

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