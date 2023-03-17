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Партнер Месси по сборной Аргентины призвал Лео перейти в Атлетико

Лионелю даже готовы дать его любимый номер.
Сегодня, 18:25
Месси и Де Пауль / Getty Images
Месси и Де Пауль / Getty Images

Хавбек Атлетико Мадрид Родриго Де Поль предложил нападающему ПСЖ Лионелю Месси перейти в стан "матрасников".

"То, что он делает, – это волшебство. Рядом с ним ты живешь в постоянном удивлении, потому что не знаешь, какое решение он примет. А потом ты так и не понимаешь это решение до конца. Месси – инопланетянин.

Когда кажется, что Лео не видит тебя на поле, он выводит тебя один на один с вратарем. Когда ты думаешь, что он устал, он делает еще одно ускорение. Он никогда не перестает удивлять.

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Пусть он переходит к нам. Мы скажем Анхелито отдать Лео 10-й номер и найдем ему квартиру в центре Мадрида", – сказал Де Пауль в интервью Cadena SER.

В текущем сезоне на счету Месси 13 голов и 13 ассистов в 22 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Лионель Месси Родриго Де Пауль

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