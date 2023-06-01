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Манчестер Юнайтед попытается подписать лучшего бомбардира квалификации к ЧЕ-2024

Расмус Хьойлунд может перебраться в стан "красных дьяволов".
Сегодня, 12:58
Расмус Хьойлунд / Getty Images
Расмус Хьойлунд / Getty Images

Манчестер Юнайтед активизировал свои попытки подписать центрфорварда.

Как сообщает Manchester Evening News, "красные дьяволы" считают приоритетом на этой позиции датчанина Расмуса Хьойлунда.

Источник отмечает, что манкунианцы активизировали свои попытки подписать нападающего Аталанты, однако. финансовые детали не сообщаются.

По информации издания, у Хьойлунда и наставника английского клуба Эрика тен Хага было множество видеозвонков, в которых обсуждался возможный переход. Также агентская компания, представляющая интересы нидерландского специалиста пытается сделать своим клиентом датчанина.

В случае неудачи с подписанием игрока сборной Дании, МЮ в качестве альтернативы рассматривает Рандала Коло Муани из франкфуртского Айнтрахта.

Напомним, что Расмус Хьойлунд является лучшим бомбардиром отбора на ЧЕ-2024 на данный момент.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта манчестер юнайтед

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