Определился последний новичок Серии А
Кальяри вернулся в элитный дивизион.
В рамках финала плей-офф Серии Б за выход в элитный дивизион Бари в ответном матче принял Кальяри.
В первой встречи при явной доминации "петушков" команды разошлись миром 1:1.
Эта игра развивалась по похожему сценарию с той лишь разницей, что обе команды играли на равных.
В итоге, судьба поединка и соответственно последней путевки в Серию А решилась в самой концовке встречи. На 90+4 Леонардо Паволетти принес победу Кальяри.
Таким образом, островитяне вернулись в элитный дивизион после года отсутствия. Также в следующем сезоне чемпионата Италии сыграют Дженоа и Фрозиноне.
Бари - Кальяри 0:1 (первый матч - 1:1)
Голы: Паволетти, 90+4