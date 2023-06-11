Определился последний новичок Серии А

В рамках финала плей-офф Серии Б за выход в элитный дивизион Бари в ответном матче принял Кальяри.

В первой встречи при явной доминации "петушков" команды разошлись миром 1:1.

Эта игра развивалась по похожему сценарию с той лишь разницей, что обе команды играли на равных.

В итоге, судьба поединка и соответственно последней путевки в Серию А решилась в самой концовке встречи. На 90+4 Леонардо Паволетти принес победу Кальяри.

Таким образом, островитяне вернулись в элитный дивизион после года отсутствия. Также в следующем сезоне чемпионата Италии сыграют Дженоа и Фрозиноне.

Бари - Кальяри 0:1 (первый матч - 1:1)

Голы: Паволетти, 90+4