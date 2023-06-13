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МЮ может приобрести голкипера Баварии для конкуренции Де Хеа

"Красные дьяволы" готовы возобновить интерес к Яну Соммеру.
Сегодня, 21:55
Ян Соммер / Getty Images
Ян Соммер / Getty Images

У Манчестер Юнайтед появились новые кандидаты на усиление позиции вратаря.

Как сообщает журналист talkSport Алекс Крук, "красные дьяволы" могут возобновить интерес к швейцарцу Яну Соммеру.

34-летний голкипер соответствует тому профилю, который ищет Эрик тен Хаг на позицию стража ворот.

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Кроме Соммера в шорт-листе манкунианцев есть и камерунец Андре Онана, защищающий цвета миланского Интера. 

Также Крук отмечает, что МЮ договорился о продлении контракта с Давидом Де Хеа, однако, пока не подписали его.

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