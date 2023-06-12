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Усэйн Болт спародировал бомбардира Манчестер Юнайтед, забив в благотворительном матче

Легендарный легкоатлет отпраздновал взятие ворот в стиле Маркуса Рэшфорда.
Сегодня, 19:45
Усэйн Болт / Getty Images
Усэйн Болт / Getty Images

В Манчестере на стадионе Олд Траффорд состоялся организованный UNICEF благотворительный матч, в котором встречались команда Soccer Aid World XI и сборная Англии.

Победу в поединке, собранные средства от которого будут направлены на помощь детям, со счетом 4:2 одержала сборная мира, которой руководил новый главный тренер Челси Маурисио Почеттино. За World XI забивали Усэйн Болт, Ким Сетинай и дважды Робби Кин, а в составе английской сборной отличились Аса Баттерфилд и Пол Скоулз.

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При этом легендарный ямайский легкоатлет, давний поклонник Манчестер Юнайтед, не упустил возможность по-особенному отпраздновать свой гол на домашнем стадионе манкунианцев. Восьмикратный олимпийский чемпион сделал это в стиле главного бомбардира МЮ в этом сезоне Маркуса Рэшфорда.

Источник: Getty Images

Действия Болта не остались незамеченными Манчестер Юнайтед. Клуб опубликовал в Twitter соответствующее видео, подписав его: "Нравится".

Ранее Усэйн Болт в соцсетях похвастался красивым голом на тренировке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Усейн Болт Маркус Рэшфорд

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