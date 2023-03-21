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"Спасибо, что вернул славные дни": Усэйн Болт в восторге от работы тен Хага в Манчестер Юнайтед

Многократный олимпийский чемпион очень рад, что именно нидерландец сейчас руководит его любимым клубом.
Сегодня, 20:17
Усэйн Болт и Эрик тен Хаг / https://www.instagram.com/usainbolt/
Усэйн Болт и Эрик тен Хаг / https://www.instagram.com/usainbolt/

В воскресенье, 19 марта, в рамках четвертьфинала кубка Англии Манчестер Юнайтед в скандальном матче обыграл Фулхэм со счетом 3:1.

В этот день Олд Траффорд посетил 8-кратный олимпийский чемпион по бегу на короткие дистанции, а также многолетний фанат "красных дьяволов" Усэйн Болт.

Он встретился с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом и в личной беседе выразил ему благодарность за то, как он преобразовал команду.

"Я спросил его о том, кого мы собираемся подписать летом, и он спросил: "У вас есть какие-нибудь идеи?", — цитирует спортсмена Yahoo! Sports. "Это был приятный, простой, веселый разговор".

"Первое, что я ему сказал, было "спасибо". Это было первое, что я сказал, и он такой: "Спасибо за что?". Я ответил: "За то, что вернул славные дни".

Источник: Getty Images

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Болт заявил, что впервые за многие годы Манчестер Юнайтед играет в привлекательный футбол.

"Сейчас приятно смотреть на Манчестер. Команда играет как одно целое. Игроки вместе усердно работают, и вы можете видеть цель, вы можете видеть решимость в том, как они играют".

"Я очень доволен прогрессом, и я могу сказать, что тен Хаг собирается сделать намного больше. У нас впереди еще много трофеев, так что я взволнован. Он пришел, и игроки верят в то, что он говорит, так что теперь они просто работают, чтобы доказать это".

Стоит отметить, что еще до начала матча против Фулхэма Болт успешно предсказал финальный счет. А вот автора первого гола он не угадал.

Напомним, что в полуфинале Манчестер Юнайтед встретится с Брайтоном, в то время как в параллельном противостоянии сойдутся Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед.

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