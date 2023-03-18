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Катарский шейх готов предложить за покупку Манчестер Юнайтед почти 6 миллиардов фунтов

Джассим Аль Тани уверен, что клуб стоит таких денег.
Вчера, 23:02
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

В четверг, 16 марта, целая группа людей, представляющая катарского шейха Джассима Аль Тани, посетила Олд Траффорд, где встретилась с руководителями Манчестер Юнайтед.

Катарская делегация провела на стадионе 10 часов, что подтверждает серьезность намерений по приобретению одного из самых успешных клубов Европы.

Как сообщает utdreport со ссылкой на Sky Sports, результат переговоров настолько впечатлил Аль Тани, что он теперь готов увеличить свое первоначальное предложение по приобретению манкунианцев у семейства Глейзеров.

Американские владельцы "красных дьяволов" требуют у потенциальных покупателей 6 миллиардов фунтов и Аль Тани готов заплатить сумму, приближенную к запрашиваемой. Считается, что он готов переплатить за "историю МЮ" и потому что это редкая возможность им завладеть.

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Напомним, что помимо Джассима Аль Тани на приобретение Манчестер Юнайтед также претендует сэр Джим Рэтклифф, который лично посетил Олд Траффорд на следующий день после катарской делегации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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