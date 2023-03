Катарский шейх готов предложить за покупку Манчестер Юнайтед почти 6 миллиардов фунтов

В четверг, 16 марта, целая группа людей, представляющая катарского шейха Джассима Аль Тани, посетила Олд Траффорд, где встретилась с руководителями Манчестер Юнайтед.

Катарская делегация провела на стадионе 10 часов, что подтверждает серьезность намерений по приобретению одного из самых успешных клубов Европы.

Как сообщает utdreport со ссылкой на Sky Sports, результат переговоров настолько впечатлил Аль Тани, что он теперь готов увеличить свое первоначальное предложение по приобретению манкунианцев у семейства Глейзеров.

Американские владельцы "красных дьяволов" требуют у потенциальных покупателей 6 миллиардов фунтов и Аль Тани готов заплатить сумму, приближенную к запрашиваемой. Считается, что он готов переплатить за "историю МЮ" и потому что это редкая возможность им завладеть.

Sheikh Jassim consulting with advisers today in order to put together what he believes will be a compelling new offer for Man United. Like all bidders he's willing to overpay because of United's history and because it hardly ever comes on the market. New bid will go in next week