Турецкий топ-клуб интересуется двумя игроками МЮ

Энтони Эланга и Алекс Теллес могут перейти в Галатасарай.

Манчестер Юнайтед может избавиться от двух своих футболистов.

Как сообщает Aksam Gazetesi, на Энтони Элангу и Алекса Теллеса появился претендент в виде Галатасарая.

Турецкий топ-клуб готовит официальное предложение по дуэту из "красных дьяволов", однако, его детали неизвестны.

Стоит отметить, что оба футболиста не входят в планы манкунианцев на будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед интересуется открытием ЧМ-2022