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Турецкий топ-клуб интересуется двумя игроками МЮ

Энтони Эланга и Алекс Теллес могут перейти в Галатасарай.
Сегодня, 18:13
Энтони Эланга / Getty Images
Энтони Эланга / Getty Images

Манчестер Юнайтед может избавиться от двух своих футболистов. 

Как сообщает Aksam Gazetesi, на Энтони Элангу и Алекса Теллеса появился претендент в виде Галатасарая.

Турецкий топ-клуб готовит официальное предложение по дуэту из "красных дьяволов", однако, его детали неизвестны.

Стоит отметить, что оба футболиста не входят в планы манкунианцев на будущее. 

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед интересуется открытием ЧМ-2022 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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