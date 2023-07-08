Ван Леувен: Я удовлетворен первыми впечатлениями от игры Шахтера

Нидерландец Патрик ван Леувен поделился мыслями от первого матча в качестве наставника донецкого Шахтера.

По словам специалиста, он остался доволен игрой своих подопечных против АЗ Алкмаара.

"Для начала я хочу сказать, что доволен неделей, в течение которой мы работали в Нидерландах. Игроки прилагают все усилия, чтобы стать лучше, более подготовленными, и это то, что пригодилось в этом матче. Мы надеялись, что некоторые из игроков сборной будут готовы приехать сюда раньше, но Украина достигала успеха, поэтому это положительный момент для Украины и небольшая проблема для меня, поскольку у нас меньше игроков. Считаю, футболисты, которые играли сегодня, хорошо себя проявили, старались делать то, над чем мы работали в течение недели. Поэтому я доволен первой игрой и первым впечатлением от игры команды.

Сборники прибудут на этой неделе, так что я надеюсь, что они все еще в форме, без особых проблем после Евро. Поэтому я жду их, команда ждет их, чтобы у нас было больше выбора в следующих играх".

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Также наставник "горняков" рассказал, в какой футбол хочет играть со своей новой командой и о кадровых проблемах, которые сейчас мешают украинскому клубу.

"Главной задачей для них было играть вместе, играть как команда. Мы знали, что будет трудно из-за высокой температуры, но также и потому, что у нас было немного тренировок. Я сказал им сосредоточиться на командной игре, быть внимательными и поддерживать друг друга, когда становится сложно.

Хотя сегодня это не помогло, мы хотим играть в быстрый футбол, в комбинационный футбол, а комбинации будут способствовать хорошим быстрым атакам и голам.

У Конопли случилась небольшая проблема после первого тайма, он что-то почувствовал, так что в ближайшие дни посмотрим, в чем дело.

У Шведа, Степаненко и Матвиенко, как я уже говорил, небольшие проблемы, и мы не хотели рисковать ими в этой игре. У нас длинное межсезонье, также в конце месяца начнется чемпионат Украины", - заявил Ван Леувен.