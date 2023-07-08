iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ван Леувен: Я удовлетворен первыми впечатлениями от игры Шахтера

Нидерландский специалист высказался о дебюте во главе "горняков".
Вчера, 22:22
Патрик ван Леувен / shakhtar.com
Патрик ван Леувен / shakhtar.com

Нидерландец Патрик ван Леувен поделился мыслями от первого матча в качестве наставника донецкого Шахтера.

По словам специалиста, он остался доволен игрой своих подопечных против АЗ Алкмаара.

"Для начала я хочу сказать, что доволен неделей, в течение которой мы работали в Нидерландах. Игроки прилагают все усилия, чтобы стать лучше, более подготовленными, и это то, что пригодилось в этом матче. Мы надеялись, что некоторые из игроков сборной будут готовы приехать сюда раньше, но Украина достигала успеха, поэтому это положительный момент для Украины и небольшая проблема для меня, поскольку у нас меньше игроков. Считаю, футболисты, которые играли сегодня, хорошо себя проявили, старались делать то, над чем мы работали в течение недели. Поэтому я доволен первой игрой и первым впечатлением от игры команды.

Сборники прибудут на этой неделе, так что я надеюсь, что они все еще в форме, без особых проблем после Евро. Поэтому я жду их, команда ждет их, чтобы у нас было больше выбора в следующих играх".

Читай также: АЗ - Шахтер 3:3 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Также наставник "горняков" рассказал, в какой футбол хочет играть со своей новой командой и о кадровых проблемах, которые сейчас мешают украинскому клубу.

"Главной задачей для них было играть вместе, играть как команда. Мы знали, что будет трудно из-за высокой температуры, но также и потому, что у нас было немного тренировок. Я сказал им сосредоточиться на командной игре, быть внимательными и поддерживать друг друга, когда становится сложно.

Хотя сегодня это не помогло, мы хотим играть в быстрый футбол, в комбинационный футбол, а комбинации будут способствовать хорошим быстрым атакам и голам.

У Конопли случилась небольшая проблема после первого тайма, он что-то почувствовал, так что в ближайшие дни посмотрим, в чем дело.

У Шведа, Степаненко и Матвиенко, как я уже говорил, небольшие проблемы, и мы не хотели рисковать ими в этой игре. У нас длинное межсезонье, также в конце месяца начнется чемпионат Украины", - заявил Ван Леувен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Патрик ван Леувен

Статьи по теме

Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Шахтер и АЗ в первом матче ван Леувена не выявили победителя Шахтер и АЗ в первом матче ван Леувена не выявили победителя
Эквадорец Кастилло попал в стартовый состав Шахтера на первый матч ван Леувена Эквадорец Кастилло попал в стартовый состав Шахтера на первый матч ван Леувена
"У меня есть незавершенные дела": Ломаченко ответил на вызов Стивенсона "У меня есть незавершенные дела": Ломаченко ответил на вызов Стивенсона
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс00:28
"У меня есть незавершенные дела": Ломаченко ответил на вызов Стивенсона
Вчера, 23:56
Европа23:56
ПСЖ подписал южнокорейского полузащитника
Украина23:25
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Европа23:00
Голкипер ПСЖ потерял более 20 кг после искуственной комы
Бокс22:58
"Я готов к большому бою": Стивенсон бросил вызов Ломаченко
Бокс22:31
"Всегда будет шанс панчера": Усика предостерегли от недооценки Дюбуа
Футбол22:22
Ван Леувен: Я удовлетворен первыми впечатлениями от игры Шахтера
Европа21:47
"Идея для подписи": Рэшфорд опозорился с прощальным постом для Де Хеа
Украина21:40
Динамо Киев: "бело-синие" разнесли Вольфсбергер
Украина21:32
С голом и ассистами Ярмоленко: Динамо уничтожило австрийского соперника в спарринге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK