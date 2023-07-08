АЗ - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча 08.07.2023

Вашему вниманию обзор контрольного поединка между нидерландской и украинской командами.

В субботу, 8 июля, донецкий Шахтер в рамках подготовки к новому сезону провел на тренировочном сборе товарищеский матч с нидерландским АЗ.

В первом поединке под руководством нового главного тренера Патрика ван Леувена "горняки" расписали результативную ничью с соперником со счетом 3:3.

В составе донецкой команды голами отличились Александр Зубков, Валерий Бондар и Кевин Келси.

Вашему вниманию видео всех голов матча АЗ - Шахтер:

АЗ - Шахтер 3:3

Голы: де Вит, 9, Бараси, 47, ван Боммел, 65 - Зубков, 17, Бондар, 50, Келси, 76

Шахтер: Твардовский - Конопля, Бондар, Ракицкий, Корниенко - Кастилло, Назарина, Топалов, Глущенко, Зубков - Келси.

Запасные: Демченко, Фарина, Козик, Пушкарев, Пузанков, Цуканов, Удод, Янович.