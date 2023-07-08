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Шахтер и АЗ в первом матче ван Леувена не выявили победителя

Команды разошлись результативной ничьей.
Сегодня, 17:38
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

В рамках первого матча на тренировочных сборах в Нидерландах донецкий Шахтер сыграл с АЗ Алкмаар.

Команды не смогли выявить победителя, расписав результативную ничью со счетом 3:3.

В составе "горняков" отличились Александр Зубков, Валерий Бондарь и Кевин Келси. За нидерландцев забивали Дани де Вит, Юссуф Бараси и Рубен ван Боммел.

Отметим, что эта встреча стала для наставника украинского клуба Патрика ван Леувена дебютной во главе своей новой команды.

Шахтер - АЗ Алкмаар 3:3

Голы: Зубков, 17, Бондарь, 50, Келси, 76 - де Вит, 9, Бараси,48, ван Боммел, 65.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Патрик ван Леувен

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