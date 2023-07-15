Саудовский клуб готов обсудить трансфер вингера Ман Сити

Аль-Ахли активизирует свои усилия по приобретению Рияда Мареза на следующей неделе.

Саудовский Аль-Ахли готовится к обсуждению перехода Рияда Мареза в их команду.

Как сообщает Фабрицио Романо, игрок готов принять предложение саудовцев, и теперь стоит ожидать активных переговоров между клубами.

Отмечается, что представители Аль-Ахли начнут активизироваться в переговорах с Манчестер Сити на следующей неделе.

Стоит сказать, что в составе "крепости трофеев" уже выступают Эдуар Менди и Роберто Фирмино.

Напомним, другой игрок "горожан" Бернарду Силва готов отказаться от переезда в чемпионат Саудовской Аравии ради трансфера в Барселону.