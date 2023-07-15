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Один из лидеров Манчестер Сити отложил переезд в Саудовскую Аравию ради Барселоны

Силва ждет предложение от каталонцев.
Сегодня, 15:50
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва изъявил желание продолжить карьеру в Барселоне. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы снова рассматривают вариант с трансфером футболиста сборной Португалии, хотя осуществить его будет сложно.

Агент игрока Жорже Мендеш предложил руководству "сине-гранатовых" подписать Силву, президент клуба Жоан Лапорта заинтересован в данном трансфере.

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Сам футболист хочет продолжить карьеру в Барселоне. Бернарду пока отложил предложения от других клубов, ожидая приглашения от каталонцев.

В минувшем сезоне не счету 28-летнему португальцу четыре гола и пять ассистов в 34 матчах АПЛ.

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