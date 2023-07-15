Барселона близка к возвращению своего воспитанника спустя более десяти лет

Хавбек Жироны Ориоль Ромеу близок к переходу в Барселону. Об этом сообщает издание Marca.

Каталонцы близки к подписанию 31-летнего испанца. Жирона получит примерно 5-6 млн евро и возможную аренду на сезон Нико Гонсалеса и Пабло Торре.

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В свою очередь Барселона хочет, чтобы Ромеу был в составе к следующей среде, когда команда отправится в турне по США.

Напомним, опорный полузащитник является воспитанником "сине-гранатовых". Игрок покинул клуб в 2011 году.

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