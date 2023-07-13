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Барселона согласовала новый контракт с самым молодым игроком в истории клуба

Ламин Ямал связал свое будущее с каталонцами.
Вчера, 22:39
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Барселона совершила важный шаг для своего будущего.

Как сообщает Фабрицио Романо, каталонцы согласовали условия нового контракта с Ламином Ямалем.

Новое соглашение будет действовать три года, однако, это максимально допустимый срок в связи с тем, что испанцу сейчас всего 16. Финансовые детали соглашения не сообщаются.

Отметим, что Ямал является самым молодым игроком в истории клуба, когда-либо выходившем на поле и самым молодым чемпионом Испании. Ламин дебютировал за клуб в возрасте 15 лет и 290 дней.

Ранее Барселона также сумела подписать бразильского вундеркинда, который присоединится к команде в сезоне 2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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