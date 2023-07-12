Барселона объявила о подписании форварда Атлетико Паранаэнсе

Нападающий Атлетико Паранаэнсе Витор Роке продолжит карьеру в Барселоне.

Пресс-служба "сине-гранатовых" сообщила, что 18-летний игрок присоединится к команде в сезоне-2024/25.

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Стороны заключили соглашение до лета 2031 года.

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𝖡 𝖫 𝖠 𝖴 𝖦 𝖱 𝖠 𝖭 𝖠

𝖯 𝖫 𝖠 𝖭 𝖤 𝖳 🐅 pic.twitter.com/ttHvYSOLrU — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2023

Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро + 31 миллион бонусами.

В текущем сезоне Роке провел 29 матчей за бразильский клуб, в которых забил 15 голов и сделал пять голевых передач.

Ранее президент Барселоны рассказал, как они позволили Реалу перехватить турецкого вундеркинда.