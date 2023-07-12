Барселона объявила о подписании форварда Атлетико Паранаэнсе
Витор Роке присоединится к каталонцам позднее.
Нападающий Атлетико Паранаэнсе Витор Роке продолжит карьеру в Барселоне.
Пресс-служба "сине-гранатовых" сообщила, что 18-летний игрок присоединится к команде в сезоне-2024/25.
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Стороны заключили соглашение до лета 2031 года.
𝖳 𝖧 𝖤— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2023
𝖡 𝖫 𝖠 𝖴 𝖦 𝖱 𝖠 𝖭 𝖠
𝖯 𝖫 𝖠 𝖭 𝖤 𝖳 🐅 pic.twitter.com/ttHvYSOLrU
Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро + 31 миллион бонусами.
В текущем сезоне Роке провел 29 матчей за бразильский клуб, в которых забил 15 голов и сделал пять голевых передач.
Ранее президент Барселоны рассказал, как они позволили Реалу перехватить турецкого вундеркинда.