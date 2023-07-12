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Барселона объявила о подписании форварда Атлетико Паранаэнсе

Витор Роке присоединится к каталонцам позднее.
Сегодня, 14:15
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Нападающий Атлетико Паранаэнсе Витор Роке продолжит карьеру в Барселоне.

Пресс-служба "сине-гранатовых" сообщила, что 18-летний игрок присоединится к команде в сезоне-2024/25.

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Стороны заключили соглашение до лета 2031 года.

Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро + 31 миллион бонусами.

В текущем сезоне Роке провел 29 матчей за бразильский клуб, в которых забил 15 голов и сделал пять голевых передач.

Ранее президент Барселоны рассказал, как они позволили Реалу перехватить турецкого вундеркинда.


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