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"В саудовской лиге еще нужны нападающие?": Звезда НБА продемонстрировала футбольный талант

Яннис Адетокумпо не прочь сменить вид спорта.
Сегодня, 00:46
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Звездный баскетболист Милуоки Бакс Яннис Адетокумпо продемонстрировал свой футбольный талант.

"Greek Freak" поделился в Twitter видео, где он многократное количество раз набивает мяч.

"497, 498, 499, 500. В саудовской лиге еще нужны нападающие?", - подписал видео греческий игрок.

Напомним, что ранее Яннис вместе со своими братьями и форвардом клуба НХЛ Нэшвилл Предаторс приобрел акции клуба МЛС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Яннис Адетокумбо

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