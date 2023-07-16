"В саудовской лиге еще нужны нападающие?": Звезда НБА продемонстрировала футбольный талант

Звездный баскетболист Милуоки Бакс Яннис Адетокумпо продемонстрировал свой футбольный талант.

"Greek Freak" поделился в Twitter видео, где он многократное количество раз набивает мяч.

"497, 498, 499, 500. В саудовской лиге еще нужны нападающие?", - подписал видео греческий игрок.

497 498 499 500 Saudi Pro League still need strikers?! 😂👀 pic.twitter.com/euzVhW5XGE — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 14, 2023

Напомним, что ранее Яннис вместе со своими братьями и форвардом клуба НХЛ Нэшвилл Предаторс приобрел акции клуба МЛС.