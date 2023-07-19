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Экс-вингер Шахтера может оказаться в Саудовской Аравии

У Тете также есть варианты с Шотландией и Турцией.
Вчера, 23:39
Тете / Getty Images
Тете / Getty Images

Экс-вингер донецкого Шахтера Тете имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Как сообщает издание Ajansspor, в услугах бразильца заинтересованы Фенербахче и Селтик. "Кельты" видят в Тете замену 23-летнему португальцу Жоте, который перешел в Аль-Иттихад.

Отмечается, что у футболиста также есть вариант с неназванным клубом из Саудовской Аравии.

Напомним, ранее сообщалось, что Тете забил 17 голов за 4 матча в аматорском турнире

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер тете

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