Экс-вингер Шахтера может оказаться в Саудовской Аравии
У Тете также есть варианты с Шотландией и Турцией.
Экс-вингер донецкого Шахтера Тете имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
Как сообщает издание Ajansspor, в услугах бразильца заинтересованы Фенербахче и Селтик. "Кельты" видят в Тете замену 23-летнему португальцу Жоте, который перешел в Аль-Иттихад.
Отмечается, что у футболиста также есть вариант с неназванным клубом из Саудовской Аравии.
Напомним, ранее сообщалось, что Тете забил 17 голов за 4 матча в аматорском турнире
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